Махмутов Габделхай Султанмахмутович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти03.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Султанмахмут
Мать: Кашифа
Рождение ребёнка
27.03.1956
Дочь: Шарафиева Гульназира Абдулхаевна
Мать ребёнка: Махмутова Гульназия Шафиговна
Рождение ребёнка
17.08.1959
Дочь: Ильина Гузелия Габдехаевна
Мать ребёнка: Махмутова Гульназия Шафиговна
Смерть
03.04.1992