Махмутов Габделхай Султанмахмутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутов Габделхай Султанмахмутович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

03.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Султанмахмут

Мать: Кашифа

Рождение ребёнка
27.03.1956

Дочь: Шарафиева Гульназира Абдулхаевна

Мать ребёнка: Махмутова Гульназия Шафиговна

Рождение ребёнка
17.08.1959

Дочь: Ильина Гузелия Габдехаевна

Мать ребёнка: Махмутова Гульназия Шафиговна

Смерть
03.04.1992

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