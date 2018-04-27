Махмутова Гульназия Шафиговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1935
Дата смерти27.04.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1935
Рождение ребёнка
27.03.1956
Дочь: Шарафиева Гульназира Абдулхаевна
Отец ребёнка: Махмутов Габделхай Султанмахмутович
Рождение ребёнка
17.08.1959
Дочь: Ильина Гузелия Габдехаевна
Отец ребёнка: Махмутов Габделхай Султанмахмутович
Смерть
27.04.2018