Махмутова Гульназия Шафиговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутова Гульназия Шафиговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1935

Дата смерти

27.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1935

Отец: Калимуллин Шафиг Калимуллович

Мать: Калимуллина Сагданур Сагировна

Рождение ребёнка
27.03.1956

Дочь: Шарафиева Гульназира Абдулхаевна

Отец ребёнка: Махмутов Габделхай Султанмахмутович

Рождение ребёнка
17.08.1959

Дочь: Ильина Гузелия Габдехаевна

Отец ребёнка: Махмутов Габделхай Султанмахмутович

Смерть
27.04.2018
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