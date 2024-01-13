Кашифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Махмутов Габделхай Султанмахмутович
Отец ребёнка: Султанмахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанова Малика Фахерлеевна
Отец ребёнка: Фахерле
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махмутов Гаделахат Фахерлеевич
Отец ребёнка: Фахерле
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фахерле
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давлетшина Кафия Султанмахмутовна
Отец ребёнка: Султанмахмут
Смерть
Неизвестно