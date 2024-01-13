Кашифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Махмутов Габделхай Султанмахмутович

Отец ребёнка: Султанмахмут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанова Малика Фахерлеевна

Отец ребёнка: Фахерле

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махмутов Гаделахат Фахерлеевич

Отец ребёнка: Фахерле

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фахерле

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давлетшина Кафия Султанмахмутовна

Отец ребёнка: Султанмахмут

Смерть
Неизвестно
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