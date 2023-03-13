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Бахаревъ Степанъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

19.02.1800

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Бахаревъ Никифоръ Савельевъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Бахаревъ Григорий

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья

Рождение ребёнка
1778

Сын: Бахаревъ Иванъ

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья

Рождение ребёнка
1780

Сын: Бахаревъ Архипъ

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Бахаревъ Ефремъ

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Авдотья

Смерть
19.02.1800
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан