Бахаревъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти19.02.1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Бахаревъ Никифоръ Савельевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Бахаревъ Григорий
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья
Рождение ребёнка
1778
Сын: Бахаревъ Иванъ
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья
Рождение ребёнка
1780
Сын: Бахаревъ Архипъ
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья
Рождение ребёнка
1782
Сын: Бахаревъ Ефремъ
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахарева Авдотья
Смерть
19.02.1800