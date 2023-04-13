Корниенко (Кравцова) Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смерти27.11.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Кориненко Андрей Семенович
Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович
Сын: Корниенко Анисим Семенович
Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович
Дочь: Косаревская Мария Семеновна
Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович
Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович
Сын: Корниенко Денис Семенович
Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович
Сын: Кориненко Стефан Семенович
Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович
Сын: Кориненко Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович
Дочь: Подпорина Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович
Сын: Корниенко Платон Семенович
Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович
Сын: Корниенко Федор Семенович
Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович
Дочь: Гунченко Вера Семеновна
Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович