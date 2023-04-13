Корниенко (Кравцова) Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко (Кравцова) Ксения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

27.11.1879

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.09.1824

Муж: Корниенко Семен Семенович

Рождение ребёнка
До 1831

Сын: Кориненко Андрей Семенович

Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Корниенко Анисим Семенович

Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович

Рождение ребёнка
30.01.1834

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Косаревская Мария Семеновна

Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович

Рождение ребёнка
26.10.1837

Сын: Корниенко Яков Семенович

Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович

Рождение ребёнка
До 1838

Сын: Корниенко Денис Семенович

Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кориненко Стефан Семенович

Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кориненко Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Подпорина Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Корниенко Платон Семенович

Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Корниенко Федор Семенович

Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Гунченко Вера Семеновна

Отец ребёнка: Корниенко Семен Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.11.1879
Причина смерти: старость