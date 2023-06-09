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Кориненко Афанасий Семенович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1846

Дата смерти

22.01.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Корниенко Семен Семенович

Мать: Корниенко Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
22.05.1880

Дочь: Елена Афанасьевна

Мать ребёнка: Кориненко Ольга Евдокимовна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Корниенко Гавриил Афанасьевич

Мать ребёнка: Кориненко Ольга Евдокимовна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кориненко Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Кориненко Ольга Евдокимовна

Рождение ребёнка
24.11.1884

Дочь: Федорова Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Кориненко Ольга Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кориненко Ольга Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1922
Причина смерти: голод