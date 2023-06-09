Кориненко Афанасий Семенович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти22.01.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
22.05.1880
Дочь: Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Кориненко Ольга Евдокимовна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Корниенко Гавриил Афанасьевич
Мать ребёнка: Кориненко Ольга Евдокимовна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кориненко Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Кориненко Ольга Евдокимовна
Рождение ребёнка
24.11.1884
Дочь: Федорова Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Кориненко Ольга Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1922
Причина смерти: голод