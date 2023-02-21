Резникова (Волошина) Анна Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резникова (Волошина) Анна Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1933

Дата смерти

14.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1953

Сын: Резников Николай Семенович

Отец ребёнка: Резников Семен Михайлович

Рождение ребёнка
29.01.1953

Дочь: Резникова Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Резников Семен Михайлович

Рождение ребёнка
30.01.1954

Сын: Резников Александр Семенович

Отец ребёнка: Резников Семен Михайлович

Вперед, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
04.09.1955

Дочь: Достанова Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Резников Семен Михайлович

Вперед, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резников Семен Михайлович

Смерть
14.12.1980