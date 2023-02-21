Резникова (Волошина) Анна Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1933
Дата смерти14.12.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1953
Сын: Резников Николай Семенович
Отец ребёнка: Резников Семен Михайлович
Рождение ребёнка
29.01.1953
Дочь: Резникова Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Резников Семен Михайлович
Рождение ребёнка
30.01.1954
Сын: Резников Александр Семенович
Отец ребёнка: Резников Семен Михайлович
Рождение ребёнка
04.09.1955
Дочь: Достанова Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Резников Семен Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1980