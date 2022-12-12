Резников Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1929
Дата смерти21.11.1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1929
Отец: Резников Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1953
Сын: Резников Николай Семенович
Мать ребёнка: Резникова Анна Пантелеевна
Рождение ребёнка
29.01.1953
Дочь: Резникова Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Резникова Анна Пантелеевна
Рождение ребёнка
30.01.1954
Сын: Резников Александр Семенович
Мать ребёнка: Резникова Анна Пантелеевна
Рождение ребёнка
04.09.1955
Дочь: Достанова Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Резникова Анна Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1958