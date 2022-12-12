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Резников Семен Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1929

Дата смерти

21.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1929

Отец: Резников Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1953

Сын: Резников Николай Семенович

Мать ребёнка: Резникова Анна Пантелеевна

Рождение ребёнка
29.01.1953

Дочь: Резникова Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Резникова Анна Пантелеевна

Рождение ребёнка
30.01.1954

Сын: Резников Александр Семенович

Мать ребёнка: Резникова Анна Пантелеевна

Вперед, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
04.09.1955

Дочь: Достанова Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Резникова Анна Пантелеевна

Вперед, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резникова Анна Пантелеевна

Смерть
21.11.1958
Вперед, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
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