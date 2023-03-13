Денисовъ Ефимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Денисовъ Николай
Мать: Денисова Мавра
Рождение ребёнка
1913
Сын: Денисовъ Николай
Мать ребёнка: Денисова Пелагея
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917
Сын: Денисовъ Василій
Мать ребёнка: Денисова Пелагея
Рождение ребёнка
1918
Сын: Денисовъ Афонасий
Мать ребёнка: Денисова Пелагея
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Пелагея