Денисовъ Ефимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисовъ Ефимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

1886 г.р.

Дети

1913 г.р.
1917 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Денисовъ Николай

Мать: Денисова Мавра

Рождение ребёнка
1913

Сын: Денисовъ Николай

Мать ребёнка: Денисова Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Денисовъ Василій

Мать ребёнка: Денисова Пелагея

Рождение ребёнка
1918

Сын: Денисовъ Афонасий

Мать ребёнка: Денисова Пелагея

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Пелагея

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Пелагея

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Пелагея