Денисовъ Василій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисовъ Василій

Денисовъ Василій

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Денисовъ Ефимъ

Мать: Денисова Пелагея

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close