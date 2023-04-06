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Денисова (Мамыкина) Мавра

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.04.1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1857

Отец: Мамыкинъ Аѳанасій

Мать: Мамыкина Варвара

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ковригина Їуліанія

Отец ребёнка: Денисовъ Николай

Рождение ребёнка
1873

Сын: Денисовъ Аѳанасій

Отец ребёнка: Денисовъ Николай

Рождение ребёнка
1880

Сын: Денисовъ Ефимъ

Отец ребёнка: Денисовъ Николай

Бракосочетание
01.07.1892

Муж: Денисовъ Николай

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Денисовъ Николай

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
25.07.1895

Сын: Денисовъ Василій

Отец ребёнка: Денисовъ Николай

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Денисова Еѵдокія

Отец ребёнка: Денисовъ Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисовъ Сергей

Отец ребёнка: Денисовъ Николай

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