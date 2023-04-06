Денисова (Мамыкина) Мавра
Место рождения
Дата рождения27.04.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1857
Отец: Мамыкинъ Аѳанасій
Мать: Мамыкина Варвара
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ковригина Їуліанія
Отец ребёнка: Денисовъ Николай
Рождение ребёнка
1873
Сын: Денисовъ Аѳанасій
Отец ребёнка: Денисовъ Николай
Рождение ребёнка
1880
Сын: Денисовъ Ефимъ
Отец ребёнка: Денисовъ Николай
Бракосочетание
01.07.1892
Муж: Денисовъ Николай
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Денисовъ Николай
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
25.07.1895
Сын: Денисовъ Василій
Отец ребёнка: Денисовъ Николай
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Денисова Еѵдокія
Отец ребёнка: Денисовъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисовъ Сергей
Отец ребёнка: Денисовъ Николай