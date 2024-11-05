Пахомычев Иван Федорович 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПахомычев Иван Федорович

Пахомычев Иван Федорович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1771 г.р.

Жена

1815 г.р.
1821 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Федор Федорович

Мать: Пахомычева Васса Федоровна 2 жена Федора или 1788 по МК 1809

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил?? Иванович

Мать ребёнка: Александра Якимовна 1 жена Ивана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Александра Якимовна 1 жена Ивана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомычева (Ванчина) Ефросинья Ивановна 2 жена Ивана Федоровича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков?? Иванович??

Мать ребёнка: Пахомычева (Ванчина) Ефросинья Ивановна 2 жена Ивана Федоровича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Якимовна 1 жена Ивана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Александра Якимовна 1 жена Ивана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Кузнецова (Пахомычева) Анна Ивановна возм брат Кузьма его жена фекла сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1843 ст.

Дочь: Федина (Пахомычева) Агапья Ивановна

Мать ребёнка: Пахомычева (Ванчина) Ефросинья Ивановна 2 жена Ивана Федоровича

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пахомычев Или Старичков Возможно Николай Иванович

Мать ребёнка: Пахомычева (Ванчина) Ефросинья Ивановна 2 жена Ивана Федоровича

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пахомычев Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Пахомычева (Ванчина) Ефросинья Ивановна 2 жена Ивана Федоровича

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1852
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1854 ст.

Дочь: Незак Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Пахомычева (Ванчина) Ефросинья Ивановна 2 жена Ивана Федоровича

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.