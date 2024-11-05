Пахомычев Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Михаил?? Иванович
Мать ребёнка: Александра Якимовна 1 жена Ивана
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Александра Якимовна 1 жена Ивана
Дочь: Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Александра Якимовна 1 жена Ивана
Дочь: Кузнецова (Пахомычева) Анна Ивановна возм брат Кузьма его жена фекла сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Федина (Пахомычева) Агапья Ивановна
Мать ребёнка: Пахомычева (Ванчина) Ефросинья Ивановна 2 жена Ивана Федоровича
Сын: Пахомычев Или Старичков Возможно Николай Иванович
Мать ребёнка: Пахомычева (Ванчина) Ефросинья Ивановна 2 жена Ивана Федоровича
Сын: Пахомычев Кузьма Иванович
Мать ребёнка: Пахомычева (Ванчина) Ефросинья Ивановна 2 жена Ивана Федоровича
Дочь: Незак Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Пахомычева (Ванчина) Ефросинья Ивановна 2 жена Ивана Федоровича