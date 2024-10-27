Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Федор Флорович
Мать: Вера Сидоровна
Дочь: Салмина (Пахомычева) Пелагея Федоровна 1 жена Ефрема есть сестра Ольга
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Ольга??
Мать ребёнка: не указана
Сын: Петр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Пахомычева Васса Федоровна 2 жена Федора или 1788 по МК 1809
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Пахомычева Васса Федоровна 2 жена Федора или 1788 по МК 1809
Сын: Михаил Федорович
Мать ребёнка: Пахомычева Васса Федоровна 2 жена Федора или 1788 по МК 1809
Мать ребёнка: Пахомычева Васса Федоровна 2 жена Федора или 1788 по МК 1809
Дочь: Терехина (Пахомычева) Ольга Федоровна есть сестра Пелагея
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Пахомычева Васса Федоровна 2 жена Федора или 1788 по МК 1809