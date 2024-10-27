Федор Федорович 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федор Федорович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1773

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Федор Флорович

Мать: Вера Сидоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салмина (Пахомычева) Пелагея Федоровна 1 жена Ефрема есть сестра Ольга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга??

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Пахомычева Васса Федоровна 2 жена Федора или 1788 по МК 1809

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Пахомычева Васса Федоровна 2 жена Федора или 1788 по МК 1809

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.04.1809 ст.

Жена: Пахомычева Васса Федоровна 2 жена Федора или 1788 по МК 1809

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Михаил Федорович

Мать ребёнка: Пахомычева Васса Федоровна 2 жена Федора или 1788 по МК 1809

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1816

Сын: Пахомычев Иван Федорович

Мать ребёнка: Пахомычева Васса Федоровна 2 жена Федора или 1788 по МК 1809

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Терехина (Пахомычева) Ольга Федоровна есть сестра Пелагея

Мать ребёнка: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1832 ст.

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Пахомычева Васса Федоровна 2 жена Федора или 1788 по МК 1809

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1848
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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