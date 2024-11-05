Пахомычева (Ванчина) Ефросинья Ивановна 2 жена Ивана Федоровича
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти20.01.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков?? Иванович??
Отец ребёнка: Пахомычев Иван Федорович
Рождение ребёнка
27.03.1843 ст.
Дочь: Федина (Пахомычева) Агапья Ивановна
Отец ребёнка: Пахомычев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пахомычев Или Старичков Возможно Николай Иванович
Отец ребёнка: Пахомычев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пахомычев Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Пахомычев Иван Федорович
Рождение ребёнка
11.01.1854 ст.
Дочь: Незак Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Пахомычев Иван Федорович
Смерть
20.01.1899 ст.