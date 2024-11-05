Пахомычева (Ванчина) Ефросинья Ивановна 2 жена Ивана Федоровича 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пахомычева (Ванчина) Ефросинья Ивановна 2 жена Ивана Федоровича

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1821

Дата смерти

20.01.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ванчин Иван Ефимович

Мать: (Климова) Христинья Ермолаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомычев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков?? Иванович??

Отец ребёнка: Пахомычев Иван Федорович

Рождение ребёнка
27.03.1843 ст.

Дочь: Федина (Пахомычева) Агапья Ивановна

Отец ребёнка: Пахомычев Иван Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пахомычев Или Старичков Возможно Николай Иванович

Отец ребёнка: Пахомычев Иван Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пахомычев Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Пахомычев Иван Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1854 ст.

Дочь: Незак Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Пахомычев Иван Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.01.1899 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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