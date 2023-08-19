Безруков Авраамий (Абрам) Федорович
Место рождения
Дата рождения22.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1862
Бракосочетание
02.?.1880
Рождение ребёнка
17.03.1884
Дочь: Дарья Абрамовна
Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына
Рождение ребёнка
15.03.1886
Сын: Безруков Василий Абрамович
Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына
Рождение ребёнка
08.02.1888
Дочь: Туманова Агафья Безрукова
Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына
Рождение ребёнка
25.03.1890
Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына
Рождение ребёнка
21.06.1891
Дочь: Агриппина Абрамовна
Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына
Рождение ребёнка
26.01.1893
Дочь: Ксения Абрамовна
Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына
Рождение ребёнка
19.01.1895
Дочь: Татьяна Абрамовна
Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына
Рождение ребёнка
22.08.1896
Дочь: Наталья Абрамовна
Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына
Рождение ребёнка
25.01.1899
Дочь: Татьяна Абрамовна
Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына
Рождение ребёнка
14.07.1900
Дочь: Ольга Абрамовна
Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына
Рождение ребёнка
04.01.1904
Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына
Смерть
Неизвестно