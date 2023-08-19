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Безруков Авраамий (Абрам) Федорович

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

22.10.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1862

Отец: Безруков Федор Илларионович

Мать: Безрукова Матрена Авксентьевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.?.1880

Жена: Безрукова Александра Синицына

Рождение ребёнка
17.03.1884

Дочь: Дарья Абрамовна

Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1886

Сын: Безруков Василий Абрамович

Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1888

Дочь: Туманова Агафья Безрукова

Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1890

Сын: Безруков Ефим Абрамович

Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1891

Дочь: Агриппина Абрамовна

Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1893

Дочь: Ксения Абрамовна

Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1895

Дочь: Татьяна Абрамовна

Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1896

Дочь: Наталья Абрамовна

Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1899

Дочь: Татьяна Абрамовна

Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1900

Дочь: Ольга Абрамовна

Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Безруков Иван Абрамович

Мать ребёнка: Безрукова Александра Синицына

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно