Безрукова Матрена Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти27.11.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Румянцева Екатерина Безрукова
Отец ребёнка: Безруков Федор Илларионович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Феодосия Безрукова
Отец ребёнка: Безруков Федор Илларионович
Рождение ребёнка
22.10.1862
Сын: Безруков Авраамий (Абрам) Федорович
Отец ребёнка: Безруков Федор Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1880