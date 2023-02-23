Безрукова Матрена Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукова Матрена Авксентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

27.11.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Румянцева Екатерина Безрукова

Отец ребёнка: Безруков Федор Илларионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Феодосия Безрукова

Отец ребёнка: Безруков Федор Илларионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1862

Сын: Безруков Авраамий (Абрам) Федорович

Отец ребёнка: Безруков Федор Илларионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Федор Илларионович

Смерть
27.11.1880
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