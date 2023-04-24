Туманова Агафья Безрукова
Место рождения
Дата рождения08.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1888
Бракосочетание
10.11.1908
Рождение ребёнка
26.08.1909
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Туманов Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
07.05.1911
Сын: Туманов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Туманов Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
25.06.1912
Дочь: Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Туманов Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
31.08.1915
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Туманов Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
23.09.1917
Сын: Туманов Вов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Туманов Дмитрий Семенович
Смерть
Неизвестно