Туманова Агафья Безрукова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова Агафья Безрукова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

08.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1888

Отец: Безруков Авраамий (Абрам) Федорович

Мать: Безрукова Александра Синицына

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1908

Муж: Туманов Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
26.08.1909

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Туманов Дмитрий Семенович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1911

Сын: Туманов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Туманов Дмитрий Семенович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1912

Дочь: Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Туманов Дмитрий Семенович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
31.08.1915

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Туманов Дмитрий Семенович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1917

Сын: Туманов Вов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Туманов Дмитрий Семенович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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