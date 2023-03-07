Безруков Василий Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезруков Василий Абрамович

Безруков Василий Абрамович

avatar

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

15.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1886

Отец: Безруков Авраамий (Абрам) Федорович

Мать: Безрукова Александра Синицына

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
09.?.1907

Жена: Безрукова Дарья Дмитриева

Рождение ребёнка
06.02.1908

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Безрукова Дарья Дмитриева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1910

Сын: Безруков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Безрукова Дарья Дмитриева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1912

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Безрукова Дарья Дмитриева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1914

Дочь: Зиновия Васильевна

Мать ребёнка: Безрукова Дарья Дмитриева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close