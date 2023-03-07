Безруков Василий Абрамович
Место рождения
Дата рождения15.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1886
Бракосочетание
09.?.1907
Рождение ребёнка
06.02.1908
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Безрукова Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
10.05.1910
Сын: Безруков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Безрукова Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
12.10.1912
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Безрукова Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
02.11.1914
Дочь: Зиновия Васильевна
Мать ребёнка: Безрукова Дарья Дмитриева
Смерть
Неизвестно