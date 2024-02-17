Иванютина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Иванютин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
21.08.1925
Дочь: Смирнова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Иванютин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Иванютина Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Иванютин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Иванютин Андрей Павлович
Смерть
Неизвестно