Иванютина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванютина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Иванютин Семён Андреевич

Отец ребёнка: Иванютин Андрей Павлович

Рождение ребёнка
21.08.1925

Дочь: Смирнова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Иванютин Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Иванютина Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Иванютин Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Иванютин Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Иванютин Андрей Павлович

Смерть
Неизвестно
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