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Иванютин Семён Андреевич
Иванютин Семён Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Иванютин Андрей Павлович
Мать
Иванютина Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Иванютин Андрей Павлович
Мать:
Иванютина Елена
Смерть
1941
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