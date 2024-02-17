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Иванютин Семён Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Иванютин Андрей Павлович

Мать: Иванютина Елена

Смерть
1941
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