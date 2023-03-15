Гржибовский Симон (Семен) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гржибовский Симон (Семен)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Grzybowski Jan

Мать: Grzybowska Helena

Рождение ребёнка
1736

Сын: Гржибовский Михал

Мать ребёнка: Гржибовская Розалия

Рождение ребёнка
1761

Сын: Гржибовский Иосиф

Мать ребёнка: Гржибовская Розалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гржибовский Викентий

Мать ребёнка: Гржибовская Розалия

Смерть
Неизвестно
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