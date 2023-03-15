Гржибовский Симон (Семен)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Grzybowski Jan
Мать: Grzybowska Helena
Рождение ребёнка
1736
Сын: Гржибовский Михал
Мать ребёнка: Гржибовская Розалия
Рождение ребёнка
1761
Сын: Гржибовский Иосиф
Мать ребёнка: Гржибовская Розалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гржибовский Викентий
Мать ребёнка: Гржибовская Розалия
Смерть
Неизвестно