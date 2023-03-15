Grzybowska (Landsberg) Helena
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Гржибовский Степан (Стефан)
Отец ребёнка: Grzybowski Jan
Рождение ребёнка
1690
Сын: Гржибовский Симон (Семен)
Отец ребёнка: Grzybowski Jan