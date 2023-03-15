Grzybowska (Landsberg) Helena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grzybowska (Landsberg) Helena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1690 г.р.
1690 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Гржибовский Степан (Стефан)

Отец ребёнка: Grzybowski Jan

Рождение ребёнка
1690

Сын: Гржибовский Симон (Семен)

Отец ребёнка: Grzybowski Jan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Grzybowski Jan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Grzybowski Jan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Grzybowski Jan