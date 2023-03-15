Гржибовская Розалия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Гржибовский Михал
Отец ребёнка: Гржибовский Симон (Семен)
Рождение ребёнка
1761
Сын: Гржибовский Иосиф
Отец ребёнка: Гржибовский Симон (Семен)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гржибовский Викентий
Отец ребёнка: Гржибовский Симон (Семен)
Смерть
Неизвестно