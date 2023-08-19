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Жиренкин Степан Михайлов

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Между 1887 и 1917

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Жиренкин Михаил Яковлев

Мать: Жиренкина Аксинья Григорьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.08.1873 ст.

Сын: Жиренкин Андрей Степанов

Мать ребёнка: Жиренкина Евдокия Карпова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.05.1876 ст.

Сын: Жиренкин Николай Степанов

Мать ребёнка: Жиренкина Евдокия Карпова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.06.1878 ст.

Дочь: Жиренкина Ефросинья Степанова

Мать ребёнка: Жиренкина Евдокия Карпова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиренкина Евдокия Карпова

Смерть
Между 1887 и 1917
Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
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