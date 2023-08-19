Жиренкин Степан Михайлов
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиМежду 1887 и 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
18.08.1873 ст.
Мать ребёнка: Жиренкина Евдокия Карпова
Рождение ребёнка
10.05.1876 ст.
Сын: Жиренкин Николай Степанов
Мать ребёнка: Жиренкина Евдокия Карпова
Рождение ребёнка
18.06.1878 ст.
Дочь: Жиренкина Ефросинья Степанова
Мать ребёнка: Жиренкина Евдокия Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1887 и 1917
Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край