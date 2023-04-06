Жиренкина Евдокия Карпова
Место рождения
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1873 ст.
Отец ребёнка: Жиренкин Степан Михайлов
Рождение ребёнка
10.05.1876 ст.
Сын: Жиренкин Николай Степанов
Отец ребёнка: Жиренкин Степан Михайлов
Рождение ребёнка
18.06.1878 ст.
Дочь: Жиренкина Ефросинья Степанова
Отец ребёнка: Жиренкин Степан Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно