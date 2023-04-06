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Жиренкина Евдокия Карпова

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.08.1873 ст.

Сын: Жиренкин Андрей Степанов

Отец ребёнка: Жиренкин Степан Михайлов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.05.1876 ст.

Сын: Жиренкин Николай Степанов

Отец ребёнка: Жиренкин Степан Михайлов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.06.1878 ст.

Дочь: Жиренкина Ефросинья Степанова

Отец ребёнка: Жиренкин Степан Михайлов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиренкин Степан Михайлов

Смерть
Неизвестно
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