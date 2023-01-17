Жиренкина Аксинья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиПосле 1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
17.09.1855 ст.
Дочь: Жиренкина Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
05.04.1858 ст.
Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
02.03.1861 ст.
Дочь: Разинькина Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
02.03.1861 ст.
Дочь: Жиренкина Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
20.02.1863 ст.
Дочь: Жиренкина Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
06.09.1865 ст.
Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
31.07.1868 ст.
Дочь: Жиренкина Соломония Михайлова
Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
29.04.1872 ст.
Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1887
Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край