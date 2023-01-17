Жиренкина Аксинья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖиренкина Аксинья Григорьева

Жиренкина Аксинья Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

После 1887

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Жиренкин Степан Михайлов

Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.09.1855 ст.

Дочь: Жиренкина Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.04.1858 ст.

Сын: Жиренкин Родион Михайлов

Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.03.1861 ст.

Дочь: Разинькина Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.03.1861 ст.

Дочь: Жиренкина Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.02.1863 ст.

Дочь: Жиренкина Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.09.1865 ст.

Сын: Жиренкин Матвей Михайлов

Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.07.1868 ст.

Дочь: Жиренкина Соломония Михайлова

Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.04.1872 ст.

Сын: Жиренкин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Жиренкин Михаил Яковлев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиренкин Михаил Яковлев

Смерть
После 1887
Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close