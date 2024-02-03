Ушакова Елизавета Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ушаков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Ушаков Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Ушакова) Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Ушаков Григорий Николаевич
Смерть
Неизвестно