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Ушакова Елизавета Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ушаков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Ушаков Григорий Николаевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Ушакова) Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Ушаков Григорий Николаевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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