Ушаков Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Ушаков Николай Никитич
Мать: Ушакова Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ушаков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Якимовна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Ушакова) Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Якимовна
Смерть
Неизвестно