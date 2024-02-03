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Ушаков Григорий Николаевич

Место рождения

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Ушаков Николай Никитич

Мать: Ушакова Ирина Сергеевна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Елизавета Якимовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ушаков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Якимовна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Ушакова) Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Якимовна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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