Корягин Петр Максимович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
03.03.1896 ст.
Мать ребёнка: Корягина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
11.05.1905 ст.
Мать ребёнка: Корягина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.
Дочь: Корягина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Корягина Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно