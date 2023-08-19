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Корягин Петр Максимович

Место рождения

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Корягин Максим Егорович

Мать: Корягина Агриппина Васильевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1896 ст.

Сын: Корягин Василий Петрович

Мать ребёнка: Корягина Евдокия Григорьевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1905 ст.

Сын: Корягин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Корягина Евдокия Григорьевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.

Дочь: Корягина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Корягина Евдокия Григорьевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корягина Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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