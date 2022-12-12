Корягина Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1896 ст.

Сын: Корягин Василий Петрович

Отец ребёнка: Корягин Петр Максимович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1905 ст.

Сын: Корягин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Корягин Петр Максимович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.

Дочь: Корягина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Корягин Петр Максимович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корягин Петр Максимович

Смерть
Неизвестно
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