(Степанова) Ангелина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения10.11.1905
Дата смерти17.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1936
Сын: Фадеев Александр Александрович
Отец ребёнка: Горчаков (фон Дитерихс) Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
актриса МХАТ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.05.2000