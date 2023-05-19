Цыбина (Ивановская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбина (Ивановская) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Ивановский Иван Кондратьев

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1752

Муж: Цыбин Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Торопченова Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Цыбин Григорий Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Цыбин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Цыбин Григорий Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Цыбин Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Цыбин Григорий Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Цыбин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Цыбин Григорий Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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