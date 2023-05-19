Цыбина (Ивановская) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Ивановский Иван Кондратьев
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1752
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Торопченова Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Цыбин Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Цыбин Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Цыбин Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Цыбин Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Цыбин Григорий Стефанович
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно