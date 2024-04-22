Боньковский Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна
Мать ребёнка: Боньковская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боньковская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боньковская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бонк-Боньковский Герман Иванович
Смерть
Неизвестно