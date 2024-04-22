Боньковский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боньковский Иван Иванович

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна

Мать ребёнка: Боньковская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боньковская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боньковская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бонк-Боньковский Герман Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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