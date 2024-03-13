Иванова (Боньковская) Гликерия (Лукерья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Боньковская) Гликерия (Лукерья) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Боньковский Иван Иванович

Мать: Боньковская ?

Рождение ребёнка
19.09.1897

Сын: Иванов Петр Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Калистратович

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
13.11.1901 ст.

Сын: Иванов Иван Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Калистратович

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Калистратович

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Калистратович

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анна Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр Калистратович

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Матрена Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр Калистратович

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Никита Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Калистратович

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Александр Калистратович

Смерть
Неизвестно
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