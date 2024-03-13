Иванова (Боньковская) Гликерия (Лукерья) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Боньковский Иван Иванович
Мать: Боньковская ?
Рождение ребёнка
19.09.1897
Сын: Иванов Петр Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Калистратович
Рождение ребёнка
13.11.1901 ст.
Сын: Иванов Иван Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Калистратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Калистратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Калистратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анна Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр Калистратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Матрена Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр Калистратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Никита Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Калистратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно