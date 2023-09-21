Кузнецов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1955
Рождение ребёнка
27.11.1976
Дочь: Кузнецова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Санкина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
10.06.1984
Сын: Кузнецов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Санкина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Санкина Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно