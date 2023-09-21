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Кузнецов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1955

Отец: Кузнецов Иван Николаевич

Мать: Мальцева Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
27.11.1976

Дочь: Кузнецова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Санкина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
10.06.1984

Сын: Кузнецов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Санкина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санкина Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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