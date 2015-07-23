Мальцева Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1934
Дата смерти23.07.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1934
Отец: Мальцев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1955
Сын: Кузнецов Николай Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
06.07.1957
Сын: Кузнецов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
03.06.1959
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
11.03.1961
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.1963
Дочь: Кузнецова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
24.06.1969
Дочь: Кузнецова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
17.06.1971
Сын: Кузнецов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
28.07.1973
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.2015