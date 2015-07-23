Мальцева Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1934

Дата смерти

23.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1934

Отец: Мальцев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1955

Сын: Кузнецов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
06.07.1957

Сын: Кузнецов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
03.06.1959

Дочь: Кузнецова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
11.03.1961

Сын: Кузнецов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
19.09.1963

Дочь: Кузнецова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
24.06.1969

Дочь: Кузнецова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
17.06.1971

Сын: Кузнецов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
28.07.1973

Сын: Кузнецов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Николаевич

Смерть
23.07.2015
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