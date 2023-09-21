Санкина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1976
Дочь: Кузнецова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1984
Сын: Кузнецов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно