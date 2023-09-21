Санкина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санкина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1976

Дочь: Кузнецова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1984

Сын: Кузнецов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай Иванович

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