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Чиненная Мария Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Сучкина Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Чиненный Фома Семенович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Чиненный Федор Фомич

Отец ребёнка: Чиненный Фома Семенович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Бакулина Ксения Фоминична

Отец ребёнка: Чиненный Фома Семенович

Рождение ребёнка
11.04.1891

Дочь: Кравченко Ирина Фоминична

Отец ребёнка: Чиненный Фома Семенович

Рождение ребёнка
14.02.1893

Сын: Чиненный Михаил Фомич

Отец ребёнка: Чиненный Фома Семенович

Рождение ребёнка
10.06.1901

Дочь: Мордовцева Александра Фоминична

Отец ребёнка: Чиненный Фома Семенович

Рождение ребёнка
17.12.1902

Сын: Чиненный Даниил Фомич

Отец ребёнка: Чиненный Фома Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиненный Фома Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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