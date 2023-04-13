Чиненная Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Сучкина Евдокия Фоминична
Отец ребёнка: Чиненный Фома Семенович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Чиненный Федор Фомич
Отец ребёнка: Чиненный Фома Семенович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Бакулина Ксения Фоминична
Отец ребёнка: Чиненный Фома Семенович
Рождение ребёнка
11.04.1891
Дочь: Кравченко Ирина Фоминична
Отец ребёнка: Чиненный Фома Семенович
Рождение ребёнка
14.02.1893
Отец ребёнка: Чиненный Фома Семенович
Рождение ребёнка
10.06.1901
Дочь: Мордовцева Александра Фоминична
Отец ребёнка: Чиненный Фома Семенович
Рождение ребёнка
17.12.1902
Отец ребёнка: Чиненный Фома Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно