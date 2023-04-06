Чиненный Фома Семенович
Место рождения
Дата рождения03.10.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1856
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Сучкина Евдокия Фоминична
Мать ребёнка: Чиненная Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Чиненный Федор Фомич
Мать ребёнка: Чиненная Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Бакулина Ксения Фоминична
Мать ребёнка: Чиненная Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
11.04.1891
Дочь: Кравченко Ирина Фоминична
Мать ребёнка: Чиненная Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
14.02.1893
Мать ребёнка: Чиненная Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
10.06.1901
Дочь: Мордовцева Александра Фоминична
Мать ребёнка: Чиненная Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
17.12.1902
Мать ребёнка: Чиненная Мария Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиненная Мария Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно