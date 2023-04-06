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Чиненный Фома Семенович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

03.10.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1856

Отец: Чиненный Семен Терентьевич

Мать: Чиненная Устинья Кузьминична

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Сучкина Евдокия Фоминична

Мать ребёнка: Чиненная Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Чиненный Федор Фомич

Мать ребёнка: Чиненная Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Бакулина Ксения Фоминична

Мать ребёнка: Чиненная Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
11.04.1891

Дочь: Кравченко Ирина Фоминична

Мать ребёнка: Чиненная Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
14.02.1893

Сын: Чиненный Михаил Фомич

Мать ребёнка: Чиненная Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
10.06.1901

Дочь: Мордовцева Александра Фоминична

Мать ребёнка: Чиненная Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
17.12.1902

Сын: Чиненный Даниил Фомич

Мать ребёнка: Чиненная Мария Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиненная Мария Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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