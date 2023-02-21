Огородникова Феврония Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиДо 1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1827
Сын: Огородников Лаврентий Ильич
Отец ребёнка: Огородников Илья Егорович
Рождение ребёнка
10.08.1834
Отец ребёнка: Огородников Илья Егорович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Огородников Тимофей Ильич
Отец ребёнка: Огородников Илья Егорович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Огородникова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Огородников Илья Егорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Огородникова Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Огородников Илья Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1854