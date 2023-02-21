Огородникова Феврония Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова Феврония Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

До 1854

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1827

Сын: Огородников Лаврентий Ильич

Отец ребёнка: Огородников Илья Егорович

Рождение ребёнка
10.08.1834

Сын: Огородников Мирон Ильич

Отец ребёнка: Огородников Илья Егорович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Огородников Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Огородников Илья Егорович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Огородникова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Огородников Илья Егорович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Огородникова Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Огородников Илья Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Илья Егорович

Смерть
До 1854
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