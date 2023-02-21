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Огородников Илья Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1854

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Огородников Егор (Георгий) Макарович

Мать: Огородникова Саламония Спиридоновна

Рождение ребёнка
02.08.1827

Сын: Огородников Лаврентий Ильич

Мать ребёнка: Огородникова Феврония Семеновна

Рождение ребёнка
10.08.1834

Сын: Огородников Мирон Ильич

Мать ребёнка: Огородникова Феврония Семеновна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Огородников Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Огородникова Феврония Семеновна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Огородникова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Огородникова Феврония Семеновна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Огородникова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Огородникова Феврония Семеновна

Рождение ребёнка
26.10.1852

Сын: Огородников Степан Ильич

Мать ребёнка: Огородникова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Феврония Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1854
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