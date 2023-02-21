Огородников Илья Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
02.08.1827
Сын: Огородников Лаврентий Ильич
Мать ребёнка: Огородникова Феврония Семеновна
Рождение ребёнка
10.08.1834
Мать ребёнка: Огородникова Феврония Семеновна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Огородников Тимофей Ильич
Мать ребёнка: Огородникова Феврония Семеновна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Огородникова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Огородникова Феврония Семеновна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Огородникова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Огородникова Феврония Семеновна
Рождение ребёнка
26.10.1852
Мать ребёнка: Огородникова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1854