Мураткина Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Мураткин Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Мураткин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1864
Сын: Мураткин Терентий Гаврилович
Отец ребёнка: Мураткин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1870
Дочь: Авдеева Мавра Мураткина
Отец ребёнка: Мураткин Гавриил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно