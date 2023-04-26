Мураткина Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мураткина Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Мураткин Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Мураткин Гавриил Иванович

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1864

Сын: Мураткин Терентий Гаврилович

Отец ребёнка: Мураткин Гавриил Иванович

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1870

Дочь: Авдеева Мавра Мураткина

Отец ребёнка: Мураткин Гавриил Иванович

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мураткин Гавриил Иванович

Смерть
Неизвестно
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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