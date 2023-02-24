Мураткин Павел Гаврилович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
04.11.1879
Жена: Мураткина Мария Зикина
Рождение ребёнка
18.02.1883
Мать ребёнка: Мураткина Мария Зикина
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно