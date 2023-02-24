Мураткин Павел Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМураткин Павел Гаврилович

Мураткин Павел Гаврилович

avatar

Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Мураткин Гавриил Иванович

Мать: Мураткина Прасковья Ивановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
04.11.1879

Жена: Мураткина Мария Зикина

Рождение ребёнка
18.02.1883

Сын: Мураткин Иван Павлович

Мать ребёнка: Мураткина Мария Зикина

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close