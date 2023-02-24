Мураткин Терентий Гаврилович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения25.10.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1864
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
30.01.1884
Рождение ребёнка
15.09.1904
Дочь: Преснякова Надежда Терентьевна
Мать ребёнка: Мураткина Матрена Вавилина
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно