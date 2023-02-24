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Мураткин Терентий Гаврилович

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

25.10.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1864

Отец: Мураткин Гавриил Иванович

Мать: Мураткина Прасковья Ивановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
30.01.1884

Жена: Мураткина Матрена Вавилина

Рождение ребёнка
15.09.1904

Дочь: Преснякова Надежда Терентьевна

Мать ребёнка: Мураткина Матрена Вавилина

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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