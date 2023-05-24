Хохлов Иван Стефанович
Место рожденияМеньшая, Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Никольская волость
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Меньшая, Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Никольская волость
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Хохлов Лев (Леонтий) Иванович
Мать ребёнка: не указана
Меньшая, Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Никольская волость
Смерть
Неизвестно