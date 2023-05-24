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Хохлов Иван Стефанович

Место рождения

Меньшая, Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Никольская волость

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Хохлов Стефан Прокопьевич

Мать: Хохлова Дарья? Андреевна

Меньшая, Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Никольская волость
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Хохлов Лев (Леонтий) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Меньшая, Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Никольская волость
Смерть
Неизвестно
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