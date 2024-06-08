Хохлова Евдокия (Авдотья) Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова Евдокия (Авдотья) Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Хохлова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Хохлов Иван Степанович

Бракосочетание
Около 1820

Муж: Хохлов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Хохлова Синклитикия Ивановна

Отец ребёнка: Хохлов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Хохлова Евлампия Ивановна

Отец ребёнка: Хохлов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Хохлова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Хохлов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Хохлов Федор Иванович

Отец ребёнка: Хохлов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Хохлов Лев (Леонтий) Иванович

Отец ребёнка: Хохлов Иван Степанович

Смерть
После 1836

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