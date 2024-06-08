Хохлова Евдокия (Авдотья) Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Хохлова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Хохлов Иван Степанович
Бракосочетание
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Хохлова Синклитикия Ивановна
Отец ребёнка: Хохлов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Хохлова Евлампия Ивановна
Отец ребёнка: Хохлов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Хохлова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Хохлов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Хохлов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Хохлов Лев (Леонтий) Иванович
Отец ребёнка: Хохлов Иван Степанович
Смерть
После 1836