Тюшкина (Соколова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюшкина (Соколова) Елизавета Петровна

Тюшкина (Соколова) Елизавета Петровна

avatar

Место рождения

город Мариинский Посад, Чувашия

Дата рождения

14.10.1909

Дата смерти

29.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909

Отец: Соколов Пётр Михайлович

Мать: Соколова Татьяна Константиновна

город Мариинский Посад, Чувашия
Бракосочетание
1925

Муж: Тюшкин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
18.03.1928

Сын: Тюшкин Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Тюшкин Дмитрий Николаевич

город Мариинский Посад, Чувашия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Тюшкин Аркадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Тюшкин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Тюшкин Герольд Дмитриевич

Отец ребёнка: Тюшкин Дмитрий Николаевич

Смерть
29.06.1994
город Зеленодольск, Татарстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close