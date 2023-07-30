Тюшкина (Соколова) Елизавета Петровна
Место рождениягород Мариинский Посад, Чувашия
Дата рождения14.10.1909
Дата смерти29.06.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909
город Мариинский Посад, Чувашия
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
18.03.1928
Сын: Тюшкин Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Тюшкин Дмитрий Николаевич
город Мариинский Посад, Чувашия
Рождение ребёнка
1930
Сын: Тюшкин Аркадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Тюшкин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Тюшкин Герольд Дмитриевич
Отец ребёнка: Тюшкин Дмитрий Николаевич
Смерть
29.06.1994
город Зеленодольск, Татарстан