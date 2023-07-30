Тюшкин Анатолий Дмитриевич
Место рождениягород Мариинский Посад Чувашия
Дата рождения18.03.1928
Дата смерти09.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1928
город Мариинский Посад Чувашия
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
26.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюшкина Екатерина Васильевна
город Зеленодольск, Татарстан
Бракосочетание
1958
Жена: Тюшкина Венера Ивановна
город Свердловск
Рождение ребёнка
16.04.1959
Сын: Тюшкин Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Тюшкина Венера Ивановна
город Полевской, Свердловской обл.
Смерть
09.06.1993
город Екатеринбург