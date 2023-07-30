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Тюшкин Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

город Мариинский Посад Чувашия

Дата рождения

18.03.1928

Дата смерти

09.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1928

Отец: Тюшкин Дмитрий Николаевич

Мать: Тюшкина Елизавета Петровна

город Мариинский Посад Чувашия
Бракосочетание
1948

Жена: Тюшкина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
26.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюшкина Екатерина Васильевна

город Зеленодольск, Татарстан
Бракосочетание
1958

Жена: Тюшкина Венера Ивановна

город Свердловск
Рождение ребёнка
16.04.1959

Сын: Тюшкин Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Тюшкина Венера Ивановна

город Полевской, Свердловской обл.
Смерть
09.06.1993
город Екатеринбург