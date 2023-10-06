Malmre Miina Marie Emilie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Malmre Miina Marie Emilie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1882

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

1908 г.р.
1912 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1908

Дочь: Seppik Erika

Отец ребёнка: Feldberg Anton Malmre

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
11.02.1912

Сын: Malmre Vello

Отец ребёнка: Feldberg Anton Malmre

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Feldberg Anton Malmre

Смерть
1964
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