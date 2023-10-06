Malmre Miina Marie Emilie
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1882
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1908
Дочь: Seppik Erika
Отец ребёнка: Feldberg Anton Malmre
Рождение ребёнка
11.02.1912
Сын: Malmre Vello
Отец ребёнка: Feldberg Anton Malmre
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964