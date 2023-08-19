Катасонова Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатасонова Елизавета Павловна

Катасонова Елизавета Павловна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Около 1950

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Катасонов Павел Владимирович

Мать: Гурьянова-Сенина Гликерия Агафонова

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кирчанов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Кирчанов Григорий Романович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кирчанов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Кирчанов Григорий Романович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кирчанов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Кирчанов Григорий Романович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кирчанов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Кирчанов Григорий Романович

Смерть
Около 1950
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close