Катасонова Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиОколо 1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кирчанов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Кирчанов Григорий Романович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кирчанов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Кирчанов Григорий Романович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кирчанов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Кирчанов Григорий Романович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кирчанов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Кирчанов Григорий Романович
Смерть
Около 1950